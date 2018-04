Architekturtage laden in ganz Österreich zum Filmschauen

“Architektur bewegt” lautet das Motto der heurigen Ausgabe – und meint damit vor allem den Film und das Bewegtbild als vielfältiges Vermittlungsmedium. Und so geht es bei der größten heimischen Publikumsveranstaltung für Architekturinteressierte vielerorts ins Kino: In St. Pölten etwa werden im Kino im Kesselhaus filmische Architektenporträts – von Hans Scharoun bis Zaha Hadid – gezeigt, im Adlerkino im oberösterreichischen Haslach an der Mühl wird die optimistische Porträt-Doku “Die Zukunft ist besser als ihr Ruf” ebenso gezeigt, wie im Architekturhaus Salzburg.

“Live dabei” ist man dort auch via Live-Schaltung in diverse Büros, Häuser und Baustellen quer durch Salzburg, im Grazer Forum Stadtpark wird ebenso “Citizen Jane: Battle for the City” (2016) gezeigt wie im Wiener Veranstaltungszentrum Fabrik – im Anschluss an eine Führung durch die Seestadt Aspern. Stadt-, Ort- und Viertelführungen der etwas anderen Art laden auch ins Umspannwerk Favoriten, in die denkmalgeschützte Remise am Innsbrucker Hauptbahnhof, zu einem filmischen Parcours quer durch Graz, zu drei “Spazier mit mir”-Rundgängen durch Klagenfurt oder zum “Wanderkiosk” nach Bludenz.

