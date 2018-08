Argentiniens Ex-Präsidentin wegen Korruption vor Gericht

Ex-Präsidentin Kirchner wird von Medienvertretern belagert - © APA (AFP)

Argentiniens frühere Präsidentin Cristina Kirchner ist am Montag in einem neuen Korruptionsskandal vor Gericht erschienen. Die neuen Vorwürfe waren Anfang August durch einen Bericht der Zeitung “La Nacion” bekannt worden. Demnach soll Kirchner in ihren Residenzen Bestechungsgelder in Millionenhöhe von Bauunternehmen erhalten haben.