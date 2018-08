Argentinischer NBA-Star Ginobili beendete Profikarriere

16 Jahre mit den Spurs sind genug, Ginobili hört auf - © APA (AFP/Getty)

Der argentinische Basketball-Star Manu Ginobili hat am Montag seine Profikarriere beendet. Der 41-Jährige spielte 16 Jahre für die San Antonio Spurs in der nordamerikanischen Profiliga NBA und gewann mit dem Club viermal die Meisterschaft. In dieser Zeit bildete Ginobili zusammen mit Tim Duncan und Tony Parker die “Big 3”.