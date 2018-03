Arizona stoppte Betrieb von Uber-Roboterautos

Verkehrsbehörden zum Aussetzen der Erlaubnis angewiesen - © APA (AFP)

Nach einem tödlichen Unfall mit einem Roboterauto von Uber hat der US-Staat Arizona die Selbstfahrversuche des Fahrdienstvermittlers gestoppt. Die Videobilder des Unfalls seien “verstörend und alarmierend”, schrieb Gouverneur Doug Ducey am Montag (Ortszeit) in einem Brief an Uber-Chef Dara Khosrowshahi.