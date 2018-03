Armee rückt in weiteres Rebellengebiet in Ost-Ghouta ein

Syrische Armee kontrolliert jetzt 90 Prozent der Region - © APA (AFP)

Die syrische Armee ist in eines der letzten Rebellengebiete Ost-Ghoutas eingerückt. Die Kämpfer von Präsident Bashar al-Assad hätten am Samstag damit angefangen, Barrikaden in der Stadt Harasta wegzuräumen, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Auch Ingenieure des Militärs stünden bereit, um gelegte Sprengsätze zu entschärfen.