Nach den Massenprotesten und dem Rücktritt des Ministerpräsidenten in Armenien soll das Parlament am 1. Mai einen neuen Regierungschef bestimmen. Dies ging am Donnerstag aus einer Erklärung auf der Website der Legislative hervor. Der bisherige Ministerpräsident Sersch Sarkissian hatte sich am Montag dem Druck der Demonstranten gebeugt und war zurückgetreten.