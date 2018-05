Armenischer Oppositionsführer scheiterte bei Wahl

Paschinian verlor die Wahl trotz fehlender Gegenkandidaten - © APA (AFP)

Die politische Krise in Armenien hat sich am Dienstag neuerlich zugespitzt. Wegen des Widerstands der Regierungspartei des gestürzten Präsidenten Sersch Sarkissian ist Oppositionsführer Nikol Paschinian bei der geplanten Wahl zum Übergangspremier durch das Parlament in Eriwan gescheitert. Paschinian wertete die Entscheidung der Republikanischen Partei als “Kriegserklärung an das Volk”.