Arno Geiger auf Longlist für Deutschen Buchpreis

Der 50-jährige Vorarlberger Geiger, der schon 2005 für “Es geht uns gut” den erstmals vergebenen Buchpreis erhalten hatte, beschäftigt sich in “Unter der Drachenwand” mit dem Schicksal mehrerer Personen vor dem Hintergrund des im Jahr 1944 zusammenbrechenden Naziregimes.

Die Jury des ihm im April zuerkannten Joseph-Breitbach-Preises sprach in ihrer Begründung von Geigers “Meisterschaft der Anverwandlung”, die “jetzt in dieser seismographischen Nachzeichnung der letzten Phase des Dritten Reichs und seiner Selbstzerstörung einen neuen Höhepunkt erreicht” habe.

Auf der Liste für die Wahl des besten deutschsprachige Romans des Jahres finden sich prominente Autoren wie Adolf Muschg (“Heimkehr nach Fukushima”) – neben Gianna Molinari und der ungarisch-schweizerischen Autorin Christina Viragh einer von drei Nominierten aus der Schweiz -, Maxim Biller (“Sechs Koffer”), Stephan Thome (“Gott der Barbaren”), Helene Hegemann (“Bungalow”), Nino Haratischwili (“Die Katze und der General”) oder Angelika Klüssendorf (“Jahre später”).

Der Südtiroler Josef Oberholenzer (“Sültzrather”, Folio) publiziert ebenso in einem österreichischen Verlag wie die Deutsche Susanne Röckel (“Der Vogelgott”, Jung & Jung). Besonders auffällig: Mit Gianna Molinari, Eckhart Nickel, Susanne Röckel, Matthias Senkel, Inger-Maria Mahlke und Angelika Klüssendorf traten gleich sechs Nominierte in den vergangenen Jahren bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt um den Bachmannpreis an.

“Die Lage der Welt scheint den deutschsprachigen Autorinnen und Autoren auf den Nägeln zu brennen: Wie ist die Welt zu dem geworden, was sie heute ist? Wie hängt alles zusammen, und welche Geschichten lassen sich darüber erzählen? Ihre Romane versuchen diese Fragen in der ganzen poetischen Tiefe auszuloten, indem sie ihre Figuren als Reisende, Suchende oder Vertriebene ihre Vergangenheit und Gegenwart erkunden lassen”, fasste Christine Lötscher als Sprecherin der siebenköpfige Jury, zu der auch der Wiener Literaturkritiker Paul Jandl gehört, die Auswahl zusammen. “Die Vielfalt der literarischen Formen hat die Jury begeistert: Es gibt große historische, aber auch verspielt fantastische Weltentwürfe, ebenso wie Texte, die eine radikale Reduktion der Perspektive suchen, bis auf den Nullpunkt des Erzählens. Angesichts dieses Reichtums und vieler überraschender Entdeckungen ist die Longlist auch eine Einladung der Jury, dieses große Spektrum zu erkunden.”

165 von Verlagen vorgeschlagene sowie 34 selbst gewählte Titel wurden für die Auswahl gesichtet. Jeder Verlag aus Deutschland, der Schweiz und Österreich darf maximal zwei Titel einsenden. Am 11. September wird die sechs Titel umfassende Shortlist veröffentlicht. Der Sieger oder die Siegerin wird dann am 8. Oktober verkündet, am Vorabend der Frankfurter Buchmesse. Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro.

(APA)