Arsene Wenger hört als Trainer bei Arsenal auf

Arsene Wengers Feuer bei Arsenal erloschen - © APA (AFP)

Arsene Wenger hört nach fast 22 Jahren als Trainer des Arsenal FC am Ende dieser Saison auf. “Nach genauen Überlegungen und Diskussionen mit dem Verein habe ich das Gefühl, dass es die richtige Zeit ist, um am Ende der Saison zurückzutreten”, sagte der 68-jährige Franzose am Freitag in einer Mitteilung des englischen Fußball-Erstligisten.