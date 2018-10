AS Monaco trennte sich von Trainer Jardim

Jardim muss "Adieu" sagen - © APA (AFP)

Fußball-Champions-League-Teilnehmer AS Monaco hat am Donnerstag die erwartete Trennung von Trainer Leonardo Jardim, der noch einen Vertrag bis 2020 gehabt hätte, mitgeteilt. Die Monegassen stehen nach neun Runden mit sechs Punkten nur auf dem 18. Platz der französischen Ligue 1, die sie 2017 gewonnen und in der abgelaufenen Saison hinter Paris St. Germain auf Platz zwei abgeschlossen hatten.