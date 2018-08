AS Roma mit Interesse an Salzburgs Samassekou

22-Jährige gilt als Wunschspieler von Roma-Sportdirektor Monchi - © APA

AS Roma ist an einer Verpflichtung von Salzburg-Mittelfeldspieler Diadie Samassekou interessiert. Der 22-Jährige gilt als Wunschspieler von Sportdirektor Monchi, der ihn Anfang April im Europa-League-Duell mit Lazio Rom beobachtet hatte, berichtete der “Corriere dello Sport” am Montag.