Asfinag erwartet starkes Reiseaufkommen am Wochenende

Es könnte wieder zu wenig Autobahn geben - © APA (dpa/Archiv/Symbolbild)

Am Wochenende gehen die Sommerferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie in einer Reihe Deutscher Bundesländer zu Ende. Dazu kommen noch die Staaten Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen. Das bedeutet innerhalb von Österreich am Wochenende intensiven Verkehr in Richtung Wien bzw. Ostösterreich sowie nach Deutschland, warnte die Asfinag am Donnerstag.