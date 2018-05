Touristenpaar verirrt sich am Attersee

Bergretter brachten das Paar in Sicherheit. - © Neumayr/ Archiv

Ein asiatisches Touristenpaar hat sich am Montag bei einer Wanderung zum “Atterseeblick” (Bezirk Gmunden) verirrt und wurde erst nachts von der Bergrettung gefunden. Der 41-jährige aus Malaysia und seine 39-jährige Lebensgefährtin aus China hatten bei Einbruch der Dunkelheit via Notruf die Polizei verständigt. Gegen 23.15 Uhr wurden sie bei der Fachbergalm unverletzt entdeckt, so die Polizei OÖ.