Asien-Reise: Regierungsrückkehr wegen Blitzschlags verspätet

Ins Flugzeug der Regierungsdelegation schlug der Blitz ein - © APA

Die Rückkehr von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und drei Ministern von ihrer Reise nach Singapur und Hongkong nach Wien hat sich am Sonntagabend um einige Stunden verzögert. Grund war ein Blitzschlag in die AUA-Maschine am Weg von Wien nach Hongkong. Daraufhin musste das Flugzeug in Hongkong genau durchgescheckt werden, bevor es mit der Regierungsdelegation an Bord wieder zurückfliegen konnte.