Assad-Armee dringt in letzte IS-Bastionen bei Damaskus ein

Bereits dutzende Tote bei Kämpfen im Süden der Hauptstadt - © APA (AFP)

Nach tagelangem Bombardement der letzten Bastionen der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Süden von Damaskus sind die syrischen Regierungstruppen in die Stadtteile Hajar al-Aswad und Qadam vorgerückt. Die Truppen würden “an zahlreichen Fronten” vorrücken, nachdem sie die “Verteidigungslinien der Terroristen” durchbrochen hätten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Freitag.