Asteroid Bennu: Sonde “Osiris Rex” fotografiert erstmals ihr Ziel

“Ich weiß, auf dem Bild sieht man ihn nur als Lichtpunkt. Aber ich kann Ihnen gar nicht oft genug erklären, wie viel das meinem Team bedeutet”, bekräftigte Lauretta. Während einer Stunde habe “Osiris Rex” fünf Bilder aus einer Entfernung von rund 2,2 Millionen Kilometern gemacht.

After traveling for ~2 years, @OSIRISREx has caught its 1st glimpse of asteroid Bennu – officially beginning its final approach phase. Slated to arrive on Dec. 3, OSIRIS-REx will spend the next few months surveying its target & nearby surroundings. Details https://t.co/5udGcv55Nn pic.twitter.com/ZwpDsseHT0

— NASA (@NASA) 24. August 2018