Asyl: Unionsparteien wollen schon länger Transitzentren

Schon 2015 wollten die deutschen Unionsparteien “Transitzentren” an der Grenze zu Österreich einrichten. Doch sie scheiterten am Widerstand der SPD. Nun versuchen CDU und CSU so, den Asylstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer zu lösen. Doch selbst wenn die Sozialdemokraten jetzt zustimmen: Auch mit den Transitzonen lässt sich EU-Asylrecht nicht einfach umgehen.