Asylanträge in Österreich 2017 stark zurückgegangen

Asylanträge in Österreich sind vergangenes Jahr im Vergleich zu 2016 und 2015 stark zurückgegangen. Insgesamt wurden 2017 24.735 Asylgesuche in Österreich verzeichnet – um 58,5 Prozent weniger als im Jahr davor. Das geht aus Statistiken des Innenministeriums hervor. Die antragsstärksten Nationen in Österreich im Jahr 2017 waren Syrien mit 30 Prozent aller Anträge und Afghanistan mit 15 Prozent.