Asylwerber in Kasernen für Kunasek gerade “kein Thema”

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) will die Idee seines Parteichefs Heinz-Christian Strache, Asylwerber in Wien künftig in Kasernen unterzubringen, derzeit offenbar nicht weiterverfolgen: “Es ist in meinem Ressort im Moment kein Thema”, sagte Kunasek am Freitag auf eine entsprechende Journalistenfrage am Rande der Regierungsklausur im steirischen Schloss Seggau.