Asylwerber in Lehre – Strache verteidigt Plan der Regierung

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat im ORF-“Sommergespräch” am Montagabend die Entscheidung der Regierung verteidigt, Asylwerber künftig nicht mehr zur Lehre zuzulassen. Darüber hinaus lobte er die Regierungszusammenarbeit in höchsten Tönen und kündigte erneut die Rückkehr von Udo Landbauer in die Politik an.