Asylwerber in Salzburg: Großteil in Deutschkursen, ein Viertel in Beschäftigung

Das Land Salzburg erhebt für alle Flüchtlinge Daten zu Ausbildung, Sprachkenntnissen und beruflicher Qualifikation (Symbolbild). - © Neumayr/Archiv

80 Prozent der in Salzburg lebenden Asylwerbender besuchen Deutschkurse, ein Viertel war in den vergangenen zwei Jahren in Beschäftigung. Diese Antworten gibt das Qualifikations-Screening des Landes Salzburg in einer Aussendung am Montag.