Atemberaubende Stunts beim GlemmRide Bike Festival

In der Königsdisziplin Slopestyle bewiesen die Athleten starke Nerven auf dem fordernden Kurs. Tagessieger im Pre-Qualifying ist Max Mey (D) gefolgt von Peter Kaiser (AT) und Lucas Huppert (CH). Ebenfalls unter den Top neun – soviele qualifizieren sich für die Qualifikation am Samstag – landeten Bernd Winkler (AT), Griffin Paulson (CAN), Lukas Schäfer (D), Viktor Douhan (SWE), Daniel Ruso (AT) und Lois Garric (FRA).

Das Qualifying findet am Samstag von 15:30-17:30 Uhr statt. Die besten Zwölf sind dann ab 19:00 Uhr im Finale zusehen.

Finals live ab 18:50 Uhr hier: https://livestream.com/Glemmride/Finals

Mit den Vorbildern auf den Trails

Begeisterte Downhiller hatten heute die Möglichkeit, die Stars der Bike-Szene hautnah zu erleben und sich Tipps und Tricks zu holen. Fabio Wibmer hat auf der Z-Line am Zwölferkogel die Youngsters unter seine Fittiche genommen. Fabio gilt in der Bike-Szene als einer der waghalstigsten und talentiertesten Ridern und ist vor allem durch seine YouTube Videos bekannt. „Es war mega cool mit den Kids! Dieser Side-Event fand dieses Jahr das zweite Mal statt und ich habe mich schon richtig auf die motivierten Youngsters gefreut“, sagt Fabio nach dem Programmpunkt „Ride with Fabio“. Der talentierte Freerider Martin Söderström ist trotz Schulterverletzung beim GlemmRide mit dabei und für seine Fans zum Greifen nah. Bei Signing Sessions oder auch einfach irgendwo im Festival Gelände nimmt er sich Zeit zum Plaudern, für Fotos und Autogramme und genießt das Festival – diesmal als Zuschauer, statt als Athlet.

Side Events für Jedermann

Bei dem umfangreichen Programm des Festivals ist für jeden Zweirad-Fan das richtige dabei. Sei es beim AUVA Radworkshop für Kids, bei der Bergamont Pumptrack Session oder beim eMTB Battle presented by Specialized & BMW, welches vor allem den neuen Trend E-Bike aufgreift – hier kann jeder seiner Leidenschaft nachgehen, oder eine neue für sich entdecken. Außerdem gibt es auch dieses Jahr wieder das Loose Riders Armwrestling und das Lines Bike Pulling.

Elektroswing und Drum’n‘Bass

Funky Brass und Elektronik Klänge – so beschreiben Erwin und Edwin ihren Musikstil. Egal welches Publikum: Sie schaffen es Klassik-Fans und Hard-Rocker gleichermaßen zu unterhalten und stimulieren nicht nur das Tanzbein, sondern mit ihren geschichtenreichen Songtexten auch die Gehirnzellen. Danach geht es weiter mit den Masters of Dirt im Goaßstall, die mit feinstem Drum ‘n‘ Bass und Electro die Menge zum beben bringt.