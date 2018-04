Athen ist Weltstadt des Buches 2018

Insgesamt seien in den nächsten Monaten 250 Veranstaltungen geplant, sagte eine Sprecherin der Stadt Athen am Dienstag der dpa. Dabei werden die Besucher die Gelegenheit haben, mit Schriftstellern aber auch Verlegern zu sprechen. “Wir wollen alle Stadtteile und alle Bürger erreichen.” Am Montagabend zeigten zum Auftakt der Feierlichkeiten unter anderem Straßenkünstler ihr Können.

Die “World Book Capital” (so der englische Titel für die Welthauptstadt des Buches) steht unter der Schirmherrschaft der UNESCO (der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur). Sie vergibt seit 2001 den Titel.

(APA/dpa)