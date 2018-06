Mazedonien heißt wohl bald “Republik Nord-Mazedonien”

Die Landessprache werde “Mazedonisch” (in englischer Übersetzung “macedonian languagage”) heißen, sagte ferner Zaev. Die Staatsbürgerschaft werde künftig die “mazedonische” (Macedonian/citizen of the Republik of North Macedonian) sein, bestätigte der Premier frühere Medienberichte.

Die Vereinbarung soll zunächst vom mazedonischen Parlament bestätigt werden. Die griechische Regierung werde sich daraufhin an die EU wenden, um für die Aufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Republik Nord-Mazedonien zu werben, berichteten bereits zuvor Medien in Skopje. Die Zustimmung zur NATO-Aufnahme des Nachbarstaates würde das griechische Parlament erst nach der entsprechenden Änderung der mazedonischen Verfassung erteilen. Die Vereinbarung soll am Wochenende in der griechischen Stadt Prespa von den beiden Regierungschefs unterzeichnet werden.

