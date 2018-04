Atletico und Arsenal vor EL-Aufstieg – auch Leipzig siegte

In Madrid ging Atletico gegen Sporting schon nach wenigen Sekunden durch Koke mit 1:0 in Führung. Antoine Griezmann sorgte in der 40. Minute für den Endstand. Beim Erfolg von Arsenal trafen Aaron Ramsey (9., 28.) und Alexandre Lacazette (23./Elfmeter, 35.) jeweils doppelt, Alexandr Golowin gelang in der 15. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich.

Auch Leipzig darf mit dem Aufstieg in die Vorschlussrunde spekulieren. Das entscheidende Tor zum 1:0 gegen Marseille erzielte Timo Werner kurz vor der Pause. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl tauschte Konrad Laimer in der 74. Minute aus und wechselte Marcel Sabitzer in der 83. Minute ein. Deren Landsmann Stefan Ilsanker fehlte wegen einer Verletzung.

(APA)