33-Jähriger rammt absichtlich Auto der Ex-Freundin: Festnahme

Der 33 Jahre alte Serbe ist nach Polizeiangaben absichtlich mit dem Pkw gegen das Auto seiner 35-jährigen Ex-Freundin gefahren. Nach der Kollision schlug er dann die Seitenscheibe des Autos der Frau mit der Faust ein.

Festnahme nach Attacke mit Pkw

Im Vorfeld soll die Serbin das Fahrzeug ihres Ex-Freundes beschädigt haben, so die Polizei. Daraufhin habe der 33-Jährige ihr per SMS gefährlich gedroht. Polizeibeamte nahmen den Serben fest, er wurde der Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg überstellt.