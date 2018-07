AUA im ersten Halbjahr mit mehr Passagieren

Besonderen Rückenwind gab es im Juni mit 1,4 Millionen Fluggästen (plus 10,1 Prozent). “Unsere zusätzliche B777 kurbelte die Passagierzahlen im Juni kräftig an”, so Andreas Otto, Vorstandsmitglied und CCO. Die Auslastung der rot-weiß-roten Flüge – gemessen am Sitzladefaktor – verbesserte sich im ersten Halbjahr um 2,3 Prozentpunkte auf 75,8 Prozent. Im Juni erreichte sie gegenüber dem Vorjahresmonat 81,5 Prozent (plus 3,1 Prozentpunkte).

Das Angebot – gemessen in Sitzkilometern (ASK) – wurde in den ersten sechs Monaten um 4,9 Prozent auf 12,9 Milliarden ausgeweitet, die verkauften Sitzkilometer kletterten um 8,1 Prozent auf 9,8 Milliarden. Der Juni war mit 2,7 Milliarden angebotenen (plus 7,7 Prozent) und 2,2 Milliarden verkauften Sitzkilometern (plus 11,9 Prozent) deutlich stärker. Die Zahl der AUA-Flüge stieg im ersten Halbjahr um 5,5 Prozent auf über 72.000. Im Juni lag der Zuwachs bei 6 Prozent auf 13.979 Flüge.

(APA)