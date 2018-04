Aubameyang hat das Toreschießen nicht verlernt - © APA (AFP)

Pierre-Emerick Aubameyang hat Arsenal in der englischen fußball-Premier-League mit zwei Toren zu einem 3:0 (0:0)-Erfolg über Stoke City geführt. Der Goalgetter verwandelte am Sonntag in der 75. Minute einen Foulelfer und erhöhte elf Minuten später auf 2:0. Alexandre Lacazette markierte erneut per Foulelfmeter eine Minute vor Schluss den 3:0-Endstand.