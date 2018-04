Kneissl braucht einige Tage Pause - © APA

Nach Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ist auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) erkrankt. Wie das Außenministerium am Donnerstag mitteilte, steht sie “aufgrund eines Infekts derzeit in ärztlicher Behandlung”. Sie werde “voraussichtlich in einigen Tagen wieder in ihr Büro im Außenministerium” kommen. Zu weiteren Details wollte man sich mit Bitte um Respekt vor der Privatsphäre nicht äußern.