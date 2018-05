Auch der Stiegl-Maibaum steht

Der Maibaum wurde am Sonntag von der Schützenkompanie Grödig aufgestellt. - © Vogl-Perspektive.at

Die Burschen der uniformierten Schützenkompanie Grödig hatten am Sonntag die Ehre, den Stiegl-Maibaum am Gelände der Brauerei in der Stadt Salzburg in die Senkrechte zu hieven.