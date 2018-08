Auch für Sonntag Großdemonstration in Rumänien angekündigt

Regierungsvertreter versuchten, Protestierende verbal einzuschüchtern - © APA (AFP)

Rumänien kommt nicht zur Ruhe. Auch für Sonntag war eine Großdemonstration in der Hauptstadt Bukarest angekündigt. Ein Regierungsberater im Rang eines Staatssekretärs sorgte indes für Aufregung: Die Teilnehmer an dem Protest der Auslandsrumänen am Freitag “hätten niedergeschossen, nicht (mit Wasserwerfern) durchnässt” werden müssen, schrieb Cristian Birdac auf Facebook.