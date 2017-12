Auch Hervis freut sich über starkes Vorweihnachtsgeschäft

Auch der Sportartikelhändler Hervis – Tochtergesellschaft von Spar und mit Hauptsitz in Wals in Salzburg – freut sich über das Vorweihnachtsgeschäft. Es habe ein “sattes Umsatzplus” gebracht, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag.

Demnach habe es einen reißenden Absatz bei Wintersportartikeln gegeben. Die Verkäufe im Bereich Ausrüstung für Skitouren verzeichneten ein Plus von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Pulsmesser und Smartwatches, die denen sämtliche Aktivitäten aufgezeichnet werden, legten gar um 85 Prozent zu. Ab Mittwoch geht es weiter: An diesem Tag starten die traditionell starken Shoppingtage im österreichischen Handel. Bei Hervis erwartet man weiteren starken Zuspruch im Online-Store und in den Filialen. (APA) Leserreporter Feedback