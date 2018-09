Auch im Westen und Süden beginnt wieder die Schule

Die erste längere Auszeit steht am Nationalfeiertag am 26. Oktober sowie Allerheiligen und Allerseelen (1. bzw. 2. November) bzw. durch rundherum gelegte schulautonome Tage auf dem Programm. Das Schuljahr endet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am 28. Juni und im Süden und Westen am 5. Juli 2019.

(APA)