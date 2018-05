Auch in der Steiermark Wolfsrisse bestätigt

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf 24. April. In der Früh bemerkte der Besitzer der Schafherde, ein 47 Jahre alter Landwirt, die Tierkadaver und erstattete Anzeige. Laut Polizei waren sieben Mutterschafe und acht Lämmer dem Wildtier zum Opfer gefallen: Aufgrund der Spurenlage wurde angenommen, dass es sich um einen Wolf handeln könnte und der Amtstierarzt beigezogen. Auch die landesübergreifende Koordinierungsstelle des Forschungsinstituts für Wildtiere und Ökologie wurde eingeschaltet und eine DNA-Untersuchung in Auftrag gegeben. Der Schaden für den Landwirt beträgt mehrere tausend Euro.

Mehrere Wolfsrisse in Salzburg

In Salzburg häufen sich die Meldungen um Wolfsrisse seit wenigen Wochen. Am 29. April hatte ein Wolf rund 260 Kilometer von Leutschach entfernt in Pfarrwerfen (Pongau) einen Widder gerissen und ein Schaf verletzt. Dieser Angriff sowie ein Riss in Werfen-Tenneck konnte am Donnerstag eindeutig via DNA-Nachweis bestätigt werden. In nachfolgenden Vorfällen stehen die Ergebnisse noch aus. In Salzburg reagierte man am Freitag mit einem Fünf-Punkte-Aktionsplan. HIER haben wir ausführlich berichtet.

(APA/S24)