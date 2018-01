Auch Oberhof-Verfolgung an Fourcade, J. Eberhard 29.

Der Franzose ist die klare Nummer 1 der "Skijäger" - © APA (AFP)

Martin Fourcade hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof nach dem Sprint auch die Verfolgung für sich entschieden. Die weiteren Podestplätze hinter dem nun vierfachen Saisonsieger aus Frankreich gingen am Samstag an die norwegischen Bö-Brüder Johannes Thingnes und Tarjei. Für Fourcade war es sein 65. Sieg im Weltcup, im zehnten Saisonrennen stand der Titelverteidiger zum zehnten Mal auf dem Podest.