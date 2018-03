Auch Österreicher spendeten für Michelangelos Grab

Das Grab befindet sich in der Basilika Santa Croce in Florenz - © APA (AFP)

Auch einige Österreicher zählen zu den 100 Spendern, die sich an der Restaurierung des monumentalen Grabs von Michelangelo (1475-1564) und dem Altar seiner Familie Buonarroti in der Basilika Santa Croce in Florenz beteiligt haben. “Im Namen Michelangelo” heißt das Projekt zur Spendensammlung, mit dem 100.000 Euro zur Restaurierung des Grabmals, einem Werk von Giorgio Vasari, eingetrieben wurden.