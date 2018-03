Auch Sloweniens Teamchef rätselt über Alaba-Position

Ihre Vorbereitung hatten die Slowenen um Startorhüter Jan Oblak im eine Autostunde entfernten Brdo pri Kranju absolviert. Der Heimvorteil in Klagenfurt sei möglicherweise ein kleiner Pluspunkt für die Österreicher, meinte Kavcic. “Wir denken, dass wir hier ein gutes Spiel machen können”, erklärte der Slowenien-Trainer. “Österreich ist eine wirklich gute Mannschaft, jeden Respekt für sie. Aber jedes Spiel beginnt bei 0:0.”

Die Stärken der ÖFB-Auswahl seien bekannt. “Wir wissen, wer die österreichischen Spieler sind und wo sie spielen. Sie haben viele gute Spieler.” Besonders warnte Kavcic vor den Offensivkräften Marko Arnautovic und Guido Burgstaller. “Wir wissen auch nicht, auf welcher Position (David) Alaba spielen wird.” Damit geht es den Slowenen nicht anders wie der österreichischen Öffentlichkeit.

“Das ist aber in jedem Spiel so. Man weiß nie zu 100 Prozent, wie es aussehen wird”, sagte Kavcic über das taktische Geplänkel im Vorfeld. “Wir müssen uns auf uns konzentrieren.” Der frühere Assistent von Srecko Katanec will bei seiner Teamchef-Premiere von der ersten Minute an einen couragierten Auftritt und Siegeswillen sehen. “Das heißt aber nicht, dass wir präpotent sind, das ist einfach ein positiver Zugang.”

Den hat der Neo-Teamchef auch zu Kevin Kampl gefunden. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig kehrt nach fast einem Jahr und Unstimmigkeiten mit Katanec ins Team zurück. Der Ex-Salzburger warnte vor allem vor Österreichs Umschaltspiel und offensiver Qualität in Eins-gegen-Eins-Situationen. “Da müssen wir aufpassen, dass wir in der Defensive nicht zu viel zulassen”, meinte der 27-Jährige, der noch mit einigen früheren Salzburg-Kollegen in Kontakt ist.

