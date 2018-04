Auch Svendsen beendete seine Karriere

Svendsen gewann viermal Olympia-Gold und zwölf WM-Titel - © APA (dpa)

Wenige Tage nach Ole Einar Björndalen hat mit Emil Hegle Svendsen am Montag ein weiterer norwegischer Biathlon-Star seinen Rücktritt erklärt. Der 32-Jährige gewann in seiner Karriere viermal olympisches Gold und zwölf WM-Titel. Heuer in Pyeongchang holte Svendsen bei den Winterspielen Bronze im Massenstart sowie zweimal Silber mit der Staffel und der Mixedstaffel.