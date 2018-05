Auch Wiener Hauptbahnhof nun mit Nachtsperre

Die Nachtsperre gilt von 1.30 bis 4.00 Uhr - © APA

Auch am Wiener Hauptbahnhof bleiben die Türen in den Nachtstunden ab sofort geschlossen. Ein Sprecher der ÖBB bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Die Nachtsperre gilt von 1.30 bis 4.00 Uhr. Die Regelung sei vergleichbar mit jenen in zahlreichen anderen österreichischen Bahnhöfen, hieß es. So ist etwa der Westbahnhof in der Nacht ebenfalls nicht zu betreten.