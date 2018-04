Auch Wiens Kulturstadtrat Mailath-Pokorny geht

Mailath-Pokorny: "Aufhören, wenn's am schönsten ist" - © APA

Was bereits kolportiert wurde, ist nun fix: Auch der Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) wird nicht Teil des Regierungsteams des künftigen Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) sein, teilte der Ressortchef am Donnerstag mit. 17 Jahre lang war er Regierungsmitglied in Wien – und zuletzt unter anderem zuständig für Kultur, Wissenschaft und auch Sport.