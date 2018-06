Auer bei erstem DTM-Rennen auf Hungaroring Zweiter

Auer platzierte sich am Samstag nach dem Qualifying auf dem dritten Startplatz, Di Resta ging aus der Pole Position ins Rennen. Auer übernahm zwischenzeitlich die Führung, der Schotte konnte diese aber in der Schlussphase zurückerobern und sich seinen neunten Rennsieg in der DTM sichern. BMW enttäuschte auf dem Hungaroring – kein Fahrer schaffte es in die Punkteränge. Der Salzburger Philipp Eng landete auf Platz 18.

Paffett luchste Timo Glock (14.) dank Platz sechs die Spitzenposition in der Fahrerwertung ab. Auer rangiert mit 27 Zählern Rückstand auf Paffett auf dem vierten Zwischenrang. Am dritten von zehn Rennwochenenden ist für Sonntagnachmittag (13.30 Uhr/live ORF eins, Sat1) der zweite Lauf in Budapest geplant.

(APA/dpa)