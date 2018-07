Aufblasbares Trump-Baby über London während Präsidenten-Besuch

Sadiq Khan gab seine Zustimmung. - © APA/AFP/POOL/Dominic Lipinski/Archiv

Ein riesiger Ballon in Form eines Babys mit dem Gesicht von US-Präsident Donald Trump darf als Protestaktion während dessen Besuch in London nächste Woche über der Stadt schweben. Londons Bürgermeister Sadiq Khan habe grünes Licht gegeben, teilten die Organisatoren der Aktion am Donnerstag mit. Trump will am Freitag, 13. Juli, Premierministerin Theresa May und Königin Elizabeth II. treffen.