Auffahrunfall fordert Verletzte auf B1 in Eugendorf

Die Frau wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). - © APA/HERBERT NEUBAUER

In Eugendorf (Flachgau) ist eine Frau bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Die Flachgauerin war am Montag auf der B1 von Eugendorf in Richtung Straßwalchen unterwegs. Als vor ihr ein Auto nach links abbiegen wollte, blieb die 59-Jährige stehen. Eine nachkommende Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das stehende Auto auf.