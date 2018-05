Die Verletzten mussten ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht werden. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Ein Auffahrunfall mit vier Beteiligten sorgte am Donnerstag auf der B311 für Verletzte. In Taxenbach (Pinzgau) übersah ein 30-jähriger Lenker eine Kolonne und prallte mit seinem Auto in die stehenden Fahrzeuge.