Aufräumarbeiten: Festung bleibt am Montag geschlossen

Das Aufräumen auf der Festung geht weiter. - © Land Salzburg/Julia Schrammel

Der schwere Föhnsturm hatte vergangene Woche große Schäden an der Festung Hohensalzburg verursacht. Am Montag gehen die Aufräumarbeiten weiter, so müssen Teile der Mauer gesichert werden. Daher bleibt Salzburgs Wahrzeichen am Montag geschlossen. Auch die Festungsbahn steht aufgrund von Revisionsarbeiten still.