Aufräumen im Glemmtal: Neuerlich starke Regenfälle angesagt

Durch die starken Regenfälle am Donnerstagabend wurde im hinteren Tal zwischen der Talstation der Hochalmbahn in Hinterglemm und der Ortschaft Lengau die Straße durch Muren und eine Sturzflut unpassierbar und ein Fahrstreifen der Landesstraße L111 auf einer Länge von rund 50 Metern weggespült, auf einer Länge von mehreren 100 Metern unterspült.

Feuerwehren großteils eingerückt

Am Freitagnachmittag ist die Straße erstmals nach dem Unwetter für etwa eine halbe Stunde einspurig geöffnet worden, um Anrainer und Urlaubern die Ausfahrt zu ermöglichen. Auch am Samstag gibt es drei Zeitfenster für eine Ein- und Ausfahrt, wie Bezirksfeuerwehrkommandat Franz Fritzenwanger im Gespräch mit SALZBURG24 sagt. Der Andrang war in der Früh zwischen 6.30 und 7.30 Uhr groß. Zwischen 12 und 12.30 Uhr öffnet sich die Straße erneut. Hier wird eine Taleinfahrt möglich sein.

Die Auspumparbeiten der Feuerwehren seien inzwischen soweit abgeschlossen, so Fritzenwanger, die Wehren aus den Nachbargemeinden von Saalbach-Hinterglemm wieder eingerückt. Nun steht im Glemmtal Schadensbehebung und Instandsetzung auf dem Programm.

Glemmtalerstraße: Ab Montag Ampelregelung?

Daran beteiligt ist auch Gebhard Neumayr und sein Team von der Wildbach- und Lawinenverbauung. „Wir sind dabei die Stauräume der Wildbachsperren zu räumen. Das ist bereits zur Hälfte erledigt. Auch die Unterläufe der unverbauten Bäche müssen geleert werden“, schildert er am Samstagvormittag gegenüber S24. Die Arbeiten werden aber noch etliche Tage dauern, so Neumayr.

Noch am Wochenende sollen die Schäden soweit behoben werden, dass die Glemmtalerstraße ab Montag einspurig mit einer Ampelregelung freigegeben werden kann. „Ich kann aber noch nicht genau sagen, ob wir das schaffen.“ Mitspielen muss natürlich auch das Wetter. Ab den Abendstunden sind wieder starke Niederschläge angesagt, die bis zum Sonntag andauern sollen. „Wir werden sehen, wie sich die Situation entwickelt“, meint Neumayr abschließend.