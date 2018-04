Aufregung im Netz: Apollo-Astronaut Buzz Aldrin hat offenbar UFO gesehen

Nicht nur die NASA beschäftigt sich mit der Suche nach außerirdischem Leben, auch der kürzlich verstorbene Stephen Hawking ging nicht davon aus, dass die Erde – angesichts Milliarden von Galaxien –der einzige Planet ist, auf dem Leben möglich ist.

Buzz Aldrin will UFO gesehen haben

Jetzt sorgt ein Mann, der schon im All war, für Aufsehen: Weltraumfahrer Buzz Aldrin will nämlich ein UFO gesehen haben – das berichtet zumindest der britische „Daily Star“ und beruft sich dabei auf eine Analyse des “Institute of BioAcoustic Biology”, bei dem Aldrin einem Lügentest unterzogen worden sei und diesen bestanden habe.

Demnach erinnerte sich Aldrin, als einer von insgesamt vier befragten Astronauten, ganz besonders bildhaft an die Situation: “Da draußen war etwas, das dicht genug dran war, um beobachtet zu werden, irgendwie L-förmig.” Der Astronaut ist sich sicher das UFO gesehen zu haben – obwohl sein logischer Verstand “es nicht erklären” könne.

Lügentest nicht wissenschaftlich

Der Lügendetektortest, der anhand einer Stimmanalyse durchgeführt worden ist, zeigt jedoch nur, wie überzeugt die Interviewten von ihren UFO-Begegnungen sind. Er beweist natürlich nicht, dass es die Sichtungen auch tatsächlich gegeben hat.

Seiten wie etwa „Science Alert“ kritisieren die besagte Astronautenstudie massiv und werfen den Studienleiten unter anderem den „Mangel an Wissenschaftlichkeit“ vor. Alles Mögliche daran sei falsch, so die Kritiker.