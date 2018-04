Aufregung um “besoffenen Abgeordneten” im Nationalrat

Emotional wurde es am Mittwoch im Nationalrat zumeist abseits der eigentlichen Themen: So sorgte etwa der FPÖ-Abgeordnete Gerald Hauser mit einer als homophob kritisierten Anmerkung für Aufregung. Hauser hatte eine Broschüre des Tourismusverbandes Wien kritisiert, in der die Stadt als “Schwulen- und Lesbenhauptstadt” beworben sein soll. “Sie sind homophob und eine Schande für dieses Haus”, warf Lindner, selbst bekennender Homosexueller, Hauser Homophobie vor. Der Freiheitliche sah sich missverstanden. Ihm sei das Wort im Mund umgedreht worden.

Netz rätselt: War FPÖ-Abgeordneter betrunken?

Einen Ordnungsruf von seiner Parteikollegin, der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller, handelte sich der FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger ein. Er hatte sich in der Debatte, in der es eigentlich um das Familienbudget ging, in Rage geredet und den ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) als “Oberschlepper” bezeichnet. Nach dessen Rede äußerten auf Twitter einige User die Vermutung, Zanger sei betrunken gewesen. Hashtag #OeNR (Österreichischer Nationalrat, Anm.) ist sogar unter den Trends des Netzwerks zu finden.

Wolfgang Zanger hat heute eindrucksvoll bewiesen, was es heißt blau im Nationalrat zu sein. Und bei der FPÖ zu sein. — Sonam Schima (@NjamSch) 18. April 2018

#Zanger – hochroter Kopf, lallend, hält sich am Rednerpult fest. Gelächter im Plenum. #oenr — Rubberinchen (@Rubberinchen) 18. April 2018

Das war mit Abstand die primitivste Brüllerei im derzeitigen Nationalrat! Völlig unqualifiziert und inhaltslos. Herr Kern, warum klagen sie nicht gegen Zanger? — Petra Rantin (@PetraRantin) 19. April 2018

Betrunken im Nationalrat? Das sagt Zanger

In einer schriftlichen Stellungnahme äußerte sich Zanger am Donnerstagnachmittag selbst zu den Vorwürfen: “Ich habe gestern im Parlament eine sehr emotionale Rede gehalten, für die ich heute und sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen von der Presse gemaßregelt und als ‘besoffener Abgeordneter’ hingestellt werde. Das ist eine üble Diffamierung und ich verwehre mich energisch gegen diesen Untergriff!”, dementierte er diee Trunkenheitsgerüchte.

“Kickl ist mehr Frauenminister als Innenminister”

Für Schmunzeln sorgte am Mittwoch aber auch die freiheitliche Abgeordnete Susanne Fürst mit ihrem Beitrag zur Debatte über das von vielen als zu gering kritisierten Frauen-Budget. Frauen würden ebenso in anderen Ressorts beachtet. So sorge etwa Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) für deren Sicherheit. “Kickl ist mehr Frauenminister als Innenminister”, lautete die Schlussfolgerung der FPÖ-Abgeordneten.

(APA/S24)