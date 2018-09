Info-Sperre des Innenministeriums: Kritik von Medien, Opposition und Sebastian Kurz

“Kurier” und “Standard” hatten über ein Mail des von Kickl eingesetzten Ministeriumssprechers an diverse Polizeidienststellen berichtet, wonach die Kommunikation mit kritischen Medien wie “Kurier”, “Standard” oder “Falter” auf das Nötigste – rechtlich vorgesehene – Maß zu beschränken sei und es keine “Zuckerl” geben soll, weil diese Medien laut Innenministerium einseitig und negativ berichten würden. Als positives Beispiel werden in dem Schreiben hingegen vom Innenressort abgenommene Polizei-Formate des Privatsenders ATV genannt.

Darüber hinaus wird in dem Schreiben darauf hingewiesen, bei der polizeilichen Medienarbeit künftig generell die Herkunft von Tätern zu nennen und Sexualdelikte, die in der Öffentlichkeit begangen werden, offensiver zu kommunizieren. Das Innenministerium will damit den Fokus stärker Richtung Ausländerkriminalität richten.

Wie der Kurier außerdem berichtet, sollen sich bis heute in der Polizei Gerüchte halten, wonach im nächsten Jahr eine Polizeireform stattfinden werde. Dabei könnten auch die neun Landespolizeidirektionen neu aufgestellt werden, heißt es.

“Info-Sperre” löst Empörungswelle aus

“Kurier”-Herausgeber Helmut Brandstätter warf dem Innenminister unterdessen versuchte Manipulation der Öffentlichkeit vor. Das Recht der Bevölkerung auf Information soll beschnitten werden. “Der Innenminister und andere Kräfte in unserem Land wollen nicht akzeptieren, was das Wesen des Journalismus ist.” Investigativer Journalismus kläre die Öffentlichkeit auf, indem er Informationen der Regierung und privater Institutionen bekannt mache, die diese sonst unterdrücken würden, zitierte Brandstätter aus den Leitlinien des berühmten Pulitzer-Preises. “Unsere Demokratie darf nicht in Dunkelheit sterben, nur weil sich ein Minister zu schwach fühlt, Kritik auszuhalten und offenbar ungeeignet für dieses sensible Amt ist.”

Beim “Standard” sprach man von einem “Frontalangriff auf die Medienfreiheit”. Kritik am Innenministerium kam auch von Boulevardmedien. “Das ist eine deutliche (und nebenbei ziemlich stumpfsinnige) Grenzüberschreitung und brüskiert alle Medien, nicht nur die Genannten. Ich empfehle: Zurückziehen, Fehler eingestehen, Sicherstellung der professionellen Zusammenarbeit mit allen Medien”, erklärte etwa “Heute”-Chefredakteur Christian Nusser via Twitter.

Das ist eine deutliche (und nebenbei ziemlich stumpfsinnige) Grenzüberschreitung und brüskiert alle Medien, nicht nur die Genannten. Ich empfehle: Zurückziehen, Fehler eingestehen, Sicherstellung der professionellen Zusammenarbeit mit allen Medien. #Kickl — Christian Nusser (@NusserChristian) 24. September 2018

Auch Opossition entsetzt

Harsch fielen auch die ersten Reaktionen der Oppositionsparteien aus. “Kickl hat wohl Probleme mit der Pressefreiheit”, meinte SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hält die Kickl-Distanzierung von seinem Ressortsprecher nicht für glaubwürdig. “Kritische Medien werden in ihrer Information eingeschränkt, Propaganda raufgefahren und die Bevölkerung besonders über Sexualdelikte von Ausländern informiert. So geht Demagogie, so wiegelt man ein Volk auf. Das ist demokratiegefährdend. Kickl ist ein echtes Risiko geworden”, monierte Meinl-Reisinger auf Twitter.

Kickl könnte natürlich von seinem Weisungsrecht Gebrauch machen und klarstellen, dass eine selektive Informationspolitik an “kritische” Medien keinesfalls seinem Willen entspricht. Dann wäre die Distanzierung wirklich glaubwürdig. — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) 24. September 2018

Die Liste Pilz bezeichnet Kickl als für das Amt “untragbar” und will eine Anfrage vorbereiten.

PK: Wer wie #Kickl beginnt, kritische Medien in Frage zu stellen, stellt unsere Demokratie in Frage. Innenminister Kickl ist für dieses Amt ungeeignet, wenn nicht untragbar. Wir bereiten eine Anfrage vor, kündigt @rossmannbruno an. — LISTE PILZ (@KLUB_LISTE_PILZ) 25. September 2018

Bundeskanzler Kurz kritisiert Innenministerium

Selbst Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) übte am Rande der UNO-Generalversammlung in New York Kritik an den Plänen des Innenministerium. “Für einen freien und unabhängigen Journalismus im Land tragen besonders Parteien und Regierungsinstitutionen sowie öffentliche Einrichtungen eine hohe Verantwortung. Jede Einschränkung von Pressefreiheit ist nicht akzeptabel”, so Kurz’ Botschaft in Richtung Innenminister Herbert Kickl vom Koalitionspartner FPÖ.

Dass das Innenministerium angekündigt hat, eine neue Kommunikationsrichtlinie zu erarbeiten und eine faire Zusammenarbeit mit allen Medien anzustreben, hält Kurz für richtig. Nachsatz: “Die Ausgrenzung oder der Boykott von ausgewählten Medien darf in Österreich nicht stattfinden. Das gilt für die Kommunikationsverantwortlichen aller Ministerien und öffentlichen Einrichtungen.”

Der Kanzler betonte zudem, dass das für alle Parteien gelte. Im Bundeskanzleramt verwies man darauf, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu solchen Versuchen von Kommunikationsverantwortlichen gekommen sei, etwa unter dem früheren Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), dessen Team Anfang 2017 wegen eines für die damalige Regierung wenig erquicklichen “Bürgerforums” vorübergehend den ORF boykottiert oder und im Herbst 2017 einen Inseratenboykott über eine österreichische Tageszeitung verhängt hatte.

So reagieren ausländische Medien

Das Beispiel unserer österreichischen Nachbarn zeigt, wie wichtig es ist, die Pressefreiheit auch bei uns nicht für selbstverständlich zu halten. Sie muss jeden Tag neu gelebt und verteidigt werden. https://t.co/uJS6tnf08x — Arnd Henze (@arndhenze) 25. September 2018

Die vom #BND geforderte Ausnahme des Bundesnachrichtendienstes vom presserechtlichen Auskunftsanspruch wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in Art. 5 Grundgesetz (#Pressefreiheit) Tagesspiegel pic.twitter.com/KHoL3rUimK — Peter Schaar (@Peter_Schaar) 24. September 2018

Pläne ohne Weisungscharakter

Das Ministerium versuchte nach Bekanntwerden des Papiers – wie schon in der BVT-Affäre – vor allem den Eindruck zu vermitteln, dass der politisch verantwortliche FPÖ-Minister mit dem Vorgehen seiner Mitarbeiter und Beamten nichts zu tun habe. Kickl sei “weder Auftraggeber noch Empfänger dieser Mitteilung”, hieß es in einer Aussendung. Die durchgesickerten Pläne wurden als “Anregungen und Kommentare ohne jeden Verbindlichkeits- oder gar Weisungscharakter” bezeichnet. Zugleich wurde in der offiziellen Ministeriumsaussendung aber festgehalten, dass der “Verdacht der Voreingenommenheit gegenüber gewissen Medien” angesichts der Berichte über die Pläne des Ministeriums “nicht aus der Luft gegriffen” seien.

(APA)