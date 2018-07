Aufruf zur neuerlichen Schmetterlingszählung in Wien

Hälfte der Schmetterlingsarten in Österreich sind bedroht - © APA

Die Initiative Blühendes Österreich und die Umwelt-NGO Global 2000 rufen wieder zur sommerlichen Schmetterlingszählung in Österreichs Gärten auf. Bei der Aktion “Zeig her deinen Schmetterlingsgarten” sind Gartenbesitzer und Naturliebhaber eingeladen, Schmetterlinge zu fotografieren und die Bilder in eine App hochzuladen. Die Zählaktion läuft von 12. Juli bis 5. August.